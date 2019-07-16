Факты ICTV – Выпуск 6:45 (16.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: во время обстрелов в зоне Авдеевки погиб боец механизированного батальона; в столице поймали псевдо-минера; речь в законе. С сегодняшнего дня – через два месяца после публикации и почти через четыре – после принятия закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного начал действовать.

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