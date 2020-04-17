Факты ICTV — Выпуск 6:45 (17.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Киев стал городом с наиболее грязным воздухом в мире; за последние сутки на Донбассе российско-оккупационные войска только один раз открывали огонь; 20 млн человек потеряли работу в США за последний месяц.

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