Факты ICTV — Выпуск 6:45 (17.06.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Печерский районный суд планирует рассмотреть изменение меры пресечения подозреваемому по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру; сегодня в Украине 99-й день карантина; Денис Шмыгаль заявил, что причин для отмены основной сессии внешнего независимого оценивания нет.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.
2020-06-17
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