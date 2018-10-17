Факты ICTV – Выпуск 6:45 (17.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Торецк и три села рядом остались без воды из-за обстрелов российско-оккупационных войск; украинские футболисты досрочно получили первое место в групповом турнире Лиги Наций; в Харькове уже включили отопление.

Опубликовано Октябрь, 17 в 9:52



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