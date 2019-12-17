Факты ICTV – Выпуск 6:45 (17.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня депутаты Верховной Рады должны начать с изменений налогового и избирательного кодексов. А также, возможно, проголосуют за земельную реформу; прокурор Киева Роман Говда подал в отставку.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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