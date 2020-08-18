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Факты ICTV — Выпуск 6:45 (18.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Беларуси первое заседание координационного совета по передаче власти, его создал штаб оппозиционерки Светланы Тихановской; Ужгород усиливает карантин — город попал в оранжевую зону; на 17 тыс. грн за работу без маски оштрафовали продавца мороженого в Одессе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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