Факты ICTV – Выпуск 6:45 (18.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке страны боевики почти прекратили обстрелы наших позиций; в Венгрии не стихают антиправительственные протесты; в Стокгольме состоялось ежегодное соревнование пекарей.

Опубликовано Декабрь, 18 в 10:03



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