Факты ICTV – Выпуск 6:45 (18.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на столкновения митингующих и правоохранителей под парламентом отреагировал Владимир Зеленский; в Украине сегодня почти настоящая весна; журналистов и общественность призвали не искажать официальную информацию о расследовании убийства Павла Шеремета.

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