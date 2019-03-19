Факты ICTV – Выпуск 6:45 (19.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один украинский военный погиб на востоке за прошедшие сутки; Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи нынешнего приезда Путина в захваченных Россией Крым; на президентских выборах в Украине будут работать около тысячи иностранных наблюдателей.

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