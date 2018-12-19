Факты ICTV – Выпуск 6:45 (19.12.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня один из самых любимых праздников малышей – День святого Николая; в Греции тысячи протестующих провели день у здания парламента; во Франции снова протестуют против реформ.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-12-19
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