Факты ICTV – Выпуск 6:45 (2.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 2.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: без погибших и раненых прошли сутки на фронте для наших армейцев. Но меньше стрелять российско-оккупационные войска не стали; Путин в очередной раз отказался помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова. С такой просьбой к нему обращалась русская партия Яблоко; американские военные с оборудованием и техникой начали размещаться на границе с Мексикой.

Опубликовано Ноябрь, 02 в 10:48



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