Факты ICTV – Выпуск 6:45 (20.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: непогода наделала изрядного бедствия в Одессе; на передовой накануне в боях ранены два украинских бойцов; еще один американский штат – Северная Каролина – признал Голодомор 32-33-х годов геноцидом украинского народа.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 9:52



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.