Факты ICTV – Выпуск 6:45 (21.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трое украинских военных ранены за минувшие сутки на востоке Украины; Владимира Балуха снова поместили в штрафной изолятор; лидеры стран Евросоюза продолжили экономические санкции против России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45

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