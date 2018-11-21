Факты ICTV – Выпуск 6:45 (21.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Смела полностью обеспечена теплом; на фронте за прошедшие сутки ситуация стабилизировалась. Впервые за несколько месяцев российско-оккупационные войска почти не обстреливали линию соприкосновения; стали известны подробности трагедии, которая накануне произошла на Ровенском полигоне. Там во время учений получил ранение 19-летний армеец-контрактник.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 10:25



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