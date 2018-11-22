Факты ICTV – Выпуск 6:45 (22.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на восточном фронте с нашей стороны без потерь. Накануне российские оккупанты 5 раз били по позициям украинских военных; состояние украинского режиссера, Олега Сенцова, незаконно осужденного Кремлем, удовлетворительное; на Майдане в годовщину революции Достоинства возникли столкновения между правоохранителями и неравнодушными людьми.

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