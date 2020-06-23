Факты ICTV — Выпуск 6:45 (23.06.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тело еще одного мужчины накануне поздно вечером спасатели нашли в доме, который взорвался в столичном районе Позняки; Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала в выходные новый скачок заражений коронавирусом в мире — 183 тыс. заражений; в Черновицкой области произошел прорыв дамбы.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.
2020-06-23
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