Факты ICTV – Выпуск 6:45 (23.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ВР таки приняла главную смету. Народные депутаты работали под куполом всю ночь; на Донбассе накануне зафиксировано две провокации; взрывной товар. На Житомирщине военный продавал взрывчатку из Донбасса.

Опубликовано Ноябрь, 23 в 10:25



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