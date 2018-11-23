Факты ICTV – Выпуск 6:45 (23.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ВР таки приняла главную смету. Народные депутаты работали под куполом всю ночь; на Донбассе накануне зафиксировано две провокации; взрывной товар. На Житомирщине военный продавал взрывчатку из Донбасса.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-23
Теги: Факты 6.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.