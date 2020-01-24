Факты ICTV – Выпуск 6:45 (24.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Джордж Сорос инвестирует миллиард долларов в борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата; Алексей Гончарук, доволен результатами всемирного экономического форума в Давосе; капитальный ремонт Крещатика начнут уже в этом году.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.