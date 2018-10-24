Факты ICTV – Выпуск 6:45 (24.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за минувшие сутки на передовой имеем одного погибшего защитника; полиция Киева начала уголовное производство масштабной аварии, которая произошла накануне в Киеве на бульваре Леси Украинки; допрыгались – 24 российские фанаты ранены в метро в Риме.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-24
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