Факты ICTV – Выпуск 6:45 (24.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой за минувшие сутки – без потерь. Враг трижды обстрелял позиции наших военных; поездку Путина в Крым осудили в ООН. И в который раз призвали Кремль соблюдать резолюцию о суверенитете и территориальной целостности Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.