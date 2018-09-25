Факты ICTV – Выпуск 6:45 (25.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой за прошедшие сутки без потерь; три с половиной миллиона гривен компенсаций получили народные депутаты Украины за жилье в августе; в Соединенных Штатах состоялся чемпионат по быстрой сборке кубика Рубика.

Опубликовано Сентябрь, 25 в 10:22



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