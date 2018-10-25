Факты ICTV – Выпуск 6:45 (25.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте за минувшие сутки имеем одного раненого защитника; в оккупированном Крыму российские военные устроили обучения; в Мексике начали убирать беспорядок, оставленный ураганом Вилла.

Опубликовано Октябрь, 25 в 9:42



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