Факты ICTV – Выпуск 6:45 (25.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте за минувшие сутки имеем одного раненого защитника; в оккупированном Крыму российские военные устроили обучения; в Мексике начали убирать беспорядок, оставленный ураганом Вилла.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-25
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