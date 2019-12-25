Факты ICTV – Выпуск 6:45 (25.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 25 декабря по григорианскому календарю христиане западного обряда празднуют Рождество; оккупанты за последние сутки 7 раз обстреляли укрепления украинских военных, одного бойца ранили; Кабинет министров накануне вечером собрался на экстренное заседание в закрытом режиме, без прессы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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