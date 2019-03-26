Факты ICTV – Выпуск 6:45 (26.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: введение миротворческого контингента ООН на Донбасс – это прежде всего шанс заставить Россию выполнять Минские соглашения; двое украинских армейцев ранены на передовой; на нынешних президентских выборах в Украине будут работать более 2 тыс. официальных наблюдателей.

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