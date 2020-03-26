Факты ICTV — Выпуск 6:45 (26.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине уже 145 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19; Украина поможет государствам, которые страдают от короновируса, поставкой этилового спирта; оккупант 7 раз обстрелял позиции украинских военных.

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