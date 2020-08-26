Факты ICTV — Выпуск 6:45 (26.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на территории военного учебного заведения Киева произошло ДТП, пострадали трое курсанток; проведение встречи лидеров Нормандской четверки даст Украине шанс уже в этом году завершить войну; в центре Минска и других городах Беларуси снова прошли массовые акции; Джо Байден пообещал в случае своей победы на президентских выборах США предоставить Украине летальное оружие.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.