Факты ICTV – Выпуск 6:45 (26.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Петр Порошенко призвал ООН ввести миротворческую миссию на Донбасс; обстрелы со стороны российских оккупационных войск не прекращаются; суд по делу Кернеса перенесли на неопределенное время.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-26
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