Факты ICTV – Выпуск 6:45 (26.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские оккупанты накануне 5 раз атаковали позиции украинских военных; по меньшей мере 18 человек погибли из-за внезапного наводнения в Иордании; сегодня в Украине постепенное потепление.

Опубликовано Октябрь, 26 в 9:41



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