Факты ICTV – Выпуск 6:45 (27.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за последние сутки на востоке без потерь. Накануне наши военные отошли с позиции вблизи Станицы Луганской; возможности сдерживания новой ракетной угрозы со стороны России обсудили министры обороны стран НАТО.

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