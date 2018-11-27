Факты ICTV – Выпуск 6:45 (27.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинский парламент поддержал введение военного положения; введение военного положения обсуждали на заседании комиссии Украина – НАТО; свою реакцию по введению военного положения высказал Дональд Трамп.

Опубликовано Ноябрь, 27 в 10:31



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