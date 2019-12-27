Факты ICTV – Выпуск 6:45 (27.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в три часа ночи в Казахстане недалеко Алматы упал пассажирский самолет; киевский апелляционный суд сегодня рассмотрит ходатайство экс-бойцов Беркута. Адвокаты просят смягчить им меру пресечения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.