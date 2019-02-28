ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV – Выпуск 6:45 (28.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вчерашний день на передовой был горячим. 7 обстрелов и один украинский военный ранен; мир не забыл циничной лжи, к которой прибегла Россия, оправдывая свою агрессию и маскируя захват украинской территории – Крыма; ВР сегодня рассмотрит законопроект о языке во втором чтении. С октября, когда проект приняли в первом, поступило более 2,5 тыс. поправок.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV. Спорт (28.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (28.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (28.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (28.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (27.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (27.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (27.02.2019)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (27.02.2019)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка