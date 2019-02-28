Факты ICTV – Выпуск 6:45 (28.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вчерашний день на передовой был горячим. 7 обстрелов и один украинский военный ранен; мир не забыл циничной лжи, к которой прибегла Россия, оправдывая свою агрессию и маскируя захват украинской территории – Крыма; ВР сегодня рассмотрит законопроект о языке во втором чтении. С октября, когда проект приняли в первом, поступило более 2,5 тыс. поправок.

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