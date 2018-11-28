Факты ICTV – Выпуск 6:45 (28.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: суд Симферополя продолжит выбирать меры пресечения украинским морякам; военное положение будет действовать до 26 декабря; Соединенные Штаты вместе с ЕС настроены усилить санкции против России в ответ на новую агрессию против Украины.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 9:49



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.