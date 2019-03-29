Факты ICTV – Выпуск 6:45 (29.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала перечень 65 уголовных дел, которые закрыли из-за отмены статьи о незаконном обогащении; российские оккупанты в Крыму арестовали всех задержанных во время обысков крымских татар.

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