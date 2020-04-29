Факты ICTV — Выпуск 6:45 (29.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе убили украинского военного; 42 погибших после взрыва на рынке в сирийском городе Африн; новая волна пожаров в Житомирской области, огонь добрался Полесского природного заповедника; в Украине прошли успешные испытания нового радара.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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