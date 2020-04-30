Факты ICTV — Выпуск 6:45 (30.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские оккупанты стреляли по окрестностям населенного пункта Золотое-4 и повредили три жилых дома; на заседание соберется чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения, созданный на время пандемии; 38 человек погибли во время масштабного пожара в Южной Корее.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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