Факты ICTV – Выпуск 6:45 (30.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине может появиться международный русскоязычный канал; Центральная избирательная комиссия почти завершила прием оригиналов протоколов об итогах голосования; украинские подземные хранилища газа уже наполовину заполнены; в Москве продолжаются митинги и аресты, российские силовики задержали еще 50 участников протестов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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