Факты ICTV – Выпуск 6:45 (30.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: без погибших и раненых – так проходят сутки для украинских армейцев на фронте; уже со следующего года в Киеве и пяти областях Украины начнется процесс модернизации скорой помощи; возросло количество раненых после взрыва в центре Туниса.

Опубликовано Октябрь, 30 в 9:40



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