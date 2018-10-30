Факты ICTV – Выпуск 6:45 (30.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: без погибших и раненых – так проходят сутки для украинских армейцев на фронте; уже со следующего года в Киеве и пяти областях Украины начнется процесс модернизации скорой помощи; возросло количество раненых после взрыва в центре Туниса.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-30
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