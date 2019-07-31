Факты ICTV – Выпуск 6:45 (31.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинец Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО, хочет объявить голодовку; Роман Сущенко, вероятно, сможет вернуться в Украину; московские суды уже приняли почти 120 обвинительных приговоров участникам митинга 27 июля; КНДР вновь запустила две баллистические ракеты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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