Факты ICTV – Выпуск 6:45 (31.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое украинских военных ранено на Донбассе; правительство Украины на заседании должно утвердить новый вариант бюджета на следующий год; российское правительство в ближайшее время обнародует свой санкционный список в отношении Украины.

Опубликовано Октябрь, 31 в 9:34



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