Факты ICTV – Выпуск 7:15 (01.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе сегодня переходят на весенний график работы; Украина не имеет возможности узнать о ситуации с соблюдением прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма; всем виновным в неуплате налогов при продаже комплектующих Укрооборонпрома – объявят обвинения на следующей неделе.

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