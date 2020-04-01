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Факты ICTV — Выпуск 7:15 (01.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: немедленно прекратить огонь на Востоке Украины из-за пандемии коронавируса призвали Германия и Франция; помогает каждый, чем может. Большой бизнес перепрофилируется, чтобы выпускать продукцию для борьбы с пандемией.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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