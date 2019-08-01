Факты ICTV – Выпуск 7:15 (01.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Керченском проливе; комитет Сената США одобрил санкции против строительства Северного потока – 2; разведка США подтвердила, что сын лидера террористической организации Аль-Каиды Усамы Бен Ладена – мертвый; гривна и продолжает укрепляться, Нацбанк установил, что 1 доллар стоит 25 гривен и две копейки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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