Факты ICTV — Выпуск 7:15 (02.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой имеем одного раненого защитника, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня; не все страны G7 готовы принять обратно в сообщество России; мир понемногу восстанавливает туристический бизнес, в Греции накануне открылись гостиницы и бассейны.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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