Факты ICTV – Выпуск 7:15 (03.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине ввели временные ограничения на ввоз животных из Китая; за минувшие сутки враг 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе; второй пожар в исторических зданиях Одессы за два дня.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.