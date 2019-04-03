Факты ICTV – Выпуск 7:15 (03.04.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.04.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в так называемом Союзном государстве Беларуси и России, по-разному комментируют первый тур выборов в Украине; Харьков присоединился к всемирной акции информирования об аутизме; на Пасхальные праздники Укрзализныця назначила 41 дополнительный рейс.

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