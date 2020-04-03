Факты ICTV — Выпуск 7:15 (03.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские наемники обстреляли поселок Новотошковское на Луганщине. Выпустили туда три десятка мин калибра 120 мм; Украина предотвратила очередную попытку России добиться отмены санкций, прикрываясь пандемией.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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