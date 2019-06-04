Факты ICTV – Выпуск 7:15 (04.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Владимир Зеленский сделает все, чтобы виновных в убийстве мальчика в Переяславе-Хмельницком наказали; все участники нападения на Екатерину Гандзюк признали себя виновными; неделя мужской моды стартовала в Нью-Йорке.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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