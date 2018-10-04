Факты ICTV – Выпуск 7:15 (04.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские мародеры разбирают по кирпичам дома жителей оккупированной Луганщины; к украинскому политзаключенному Романа Сущенко пустили его адвоката; Австрия выделила миллион евро на помощь Донбассу.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-04
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