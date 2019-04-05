Факты ICTV – Выпуск 7:15 (05.04.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.04.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Черном море начинаются масштабные многонациональные военные учения НАТО Морской щит-2019; планы Украины и Грузии присоединиться к НАТО – это не провокация против России, а суверенное право стран, – заявил секретарь альянса Йенс Столтенберґ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.